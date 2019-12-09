Шойгу рассказал об усилении «воздушной составляющей ядерной триады» России

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании рассказал об усилении «воздушной составляющей ядерной триады» в связи с обновлением парка дальней авиации. Он сообщил о модернизации радиотехнического и навигационного оборудования на самолетах Ту-95МС.

«В текущем году ПАО "Туполев" выполнило на самолетах Ту-95МС значительный объем работ по модернизации первой и второй очереди с заменой морально устаревшего радиотехнического и навигационного оборудования… обеспечено запланированное количество исправных стратегических бомбардировщиков»,— сказал господин Шойгу (цитата по «РИА Новости»). По его словам, «обновление парка дальней авиации и создание новых летательных аппаратов существенно усилили воздушную составляющую ядерной триады». Конкретных цифр на совещании он не привел.

«Туполев» получил госконтракт на глубокую модернизацию ракетоносца Ту-95МС летом 2018 года. Предполагалось, что первый полет модернизированного самолета пройдет до конца 2019 года. До этого Минобороны требовало от «Туполева» выплатить 21 млрд руб. неустойки за срыв госконтракта 2014 года, но позже отказалось от иска.

Подробнее о контрактах «Туполева» — в материале “Ъ” «Выбор настоящих "стратегов"».