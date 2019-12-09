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Нижний Новгород FM. Приволжье

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Фото: Андрей Абрамов

Массовое ДТП со школьниками и смертельным исходом произошло в Нижнем Новгороде

Предполагаемым виновником считается сын экс-ГСУ МВД по Нижегородской области.

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Массовое ДТП, в котором пострадала группа школьников и погибла мама одного из учащихся, произошло в Нижнем Новгороде в субботу, 7 декабря.


Согласно основной версии, 43-летний водитель Toyota Highlander при выезде с второстепенной дороги на улице Горького не предоставил преимущество в движении, и совершил столкновение с Mitsubishi Outlander и Audi А8, в результате чего Audi вылетела на тротуар и врезалась в группу школьников. Ученики автозаводской школы №37 направлялись вместе с сопровождающими на представление в ТЮЗ. Все дети были доставлены в больницу. По информации нижегородского следственного управления СК РФ, одна из сопровождающих - мать ученика - от полученных травм погибла.

Данную информацию подтвердил «КоммерсантъFM Нижний Новгород» начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Нижегородской области Дмитрий Тюлин.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Предполагаемый виновник, 43-лётний мужчина, ранее уже лишавшийся прав за вождение в нетрезвом виде, задержан. От медицинского освидетельствования на алкоголь он отказался. По предварительной информации, им стал Виктор Пильганов — сын экс-главы главного следственного управления МВД по Нижегородской области Александра Пильганова.

В региональном минздраве сообщили о стабильном состоянии подростков, двоим из которых потребовались операции. Угрозы жизням двух сопровождавших детей педагогов нет, добавили в министерстве.

Правительство Нижегородской области пообещало выплатить пострадавшим по 100 тысяч рублей, семья погибшей получит 300 тысяч рублей материальной помощи.

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