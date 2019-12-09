Малахов покинул пост главреда StarHit

Телеведущий Андрей Малахов ушел с поста главного редактора журнала StarHit. Телеведущий также сообщил о том, что издание отказывается от бумажной версии и с 1 января 2020 года будет выходить только в цифровом виде.

«Сегодня, когда в скорости подачи информации интернет опережает рынок печатной продукции, а в сутках по-прежнему 24 часа, мои возможности для проверки и личного контроля всего выходящего под маркой "StarHit. Журнал Андрея Малахова" исчерпаны»,— написал господин Малахов на сайте издания.

Андрей Малахов возглавлял журнал о новостях шоу-бизнеса с момента его основания — с 2007 года. StarHit принадлежит издательскому дому Hearst Shkulev Media.