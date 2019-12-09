МТC вступила в международную организацию Telecom Infra Project

МТC вступила в организацию Telecom Infra Project, объединяющую 500 компаний мира для развития экосистемы телеком-оборудования на принципах открытой и стандартизированной архитектуры, сообщили “Ъ” в компании. Это первый российский член организации, подчеркнули в МТС. В совет директоров Telecom Infra Project входят представители Deutsche Telekom, Facebook, Intel, Telefonica, Nokia, Vodafone и BT.

МТС будет участвовать в проектах по разработке технологий для открытых аппаратных платформ сети радиодоступа (контроллеры, коммутационные и базовые станции, антенны), а также транспортной и опорной сетей с использованием открытой архитектуры, уточнили в компании. «С развертыванием сетей 5G миллиметрового диапазона количество базовых станций увеличится многократно, что при сохранении нынешнего статус-кво увеличит зависимость операторов от вендоров»,— пояснил вице-президент МТС по технике Андрей Ушацкий. Разработка открытой экосистемы поставщиков телеком-инфраструктуры позволит снизить стоимость и ускорить внедрение новых технологий и строительство сетей 5G, уверены в МТС. Помимо технических и финансовых вопросов операторов связи беспокоят политические и санкционные риски, отмечает собеседник “Ъ” на рынке.

Юлия Тишина