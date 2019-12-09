Чусовской городской округ возглавил руководитель района

Глава Чусовского муниципального района Сергей Белов избран руководителем одноименного городского округа. Его поддержали 23 депутата местной думы. Еще двое при голосовании воздержались. В качестве альтернативного кандидата конкурсная комиссия предложила руководителя аппарата районной администрации Сергея Архипова. Господин Архипов считается «техническим» кандидатом главы района. Срок полномочий главы городского округа составляет пять лет.

Сергей Белов руководит районом с 2016 года. До этого он возглавлял Чусовское городское поселение.