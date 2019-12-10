Зачем «Росатом» в «Деле»

Продажа «Росатому» 30% группы «Дело» Сергея Шишкарева, официально состоявшаяся 9 декабря, при всей значимости и публичности вызывает больше вопросов, чем ответов. Уж больно стремительно все на первый взгляд произошло. Не успел рынок отойти от удивления после покупки группой контроля в «Трансконтейнере» за щедрые 60 млрд руб., как менее чем через неделю коллеги из РБК пишут о вхождении «Росатома» в капитал группы, и тут же госкорпорация это подтверждает, причем в формулировке «завершается юридическое оформление сделки».

Хорошо, будем считать, что готовились давно и скрывали тщательно. Представляю себе раздражение организаторов аукциона по продаже «Трансконтейнера», которые отдельно прописывали невозможность участия в нем лиц, аффилированных с федеральной властью (более 30%), а также чего-либо хотя бы отдаленно напоминающего морскую контейнерную линию. Новый партнер «Дела» ставит под сомнение сразу два условия. Он не только принадлежит государству, но и декларирует желание развивать контейнерный трафик на Севморпути (СМП), а также открыть арктическую контейнерную линию с участием активов «Дела».

Ну теперь чего уж там, после драки кулаками не машут. Вопрос в том, насколько осмысленна синергия «Росатома» и «Дела»? Как я поняла, идея в том, чтобы добавить к контейнерным перевозкам по СМП железнодорожные, выступающие альтернативой морскому транзиту, увеличить роль в глобальной контейнерной логистике и захеджировать риски недозагрузки. Но потенциал конкуренции с морскими перевозками у железнодорожных ограничен. Через южное направление (Суэц) идет 570 млн тонн контейнерных грузов в год, по железной дороге транзитом через Россию — всего 560 тыс. TEU. Даже «Росатом» в своих смелых прогнозах претендует на перетягивание на СМП лишь 8% контейнеров с южного маршрута — 47 млн тонн в год, и присоединение железнодорожной логистики даст не так уже много.

При этом с косвенным приобретением «Трансконтейнера» расширяется ответственность «Росатома» за исполнение майских указов и комплексного плана: помимо обеспечения загрузки СМП он становится не чужд задаче по наращиванию вчетверо объема железнодорожного контейнерного транзита. Загрузка СМП в 80 млн тонн уже вызывает вопросы, плюс, как мы видели на примере CMA CGM, Hapag-Lloyd и MSC, контейнерные гранды могут отказаться от маршрута из экологических соображений. Если пытаться за счет железных дорог выполнить задачу по загрузке СМП, можно попасть под невыполнение равнозначного плана по увеличению железнодорожного транзита.

Остается лишь надеяться, что на самом деле «Росатом» просто диверсифицирует бизнес и идет в контейнерные перевозки чисто за деньгами. Тем более что и у «Дела» все неплохо, кроме долговой нагрузки, и «Трансконтейнеру» обещают рост прибылей.