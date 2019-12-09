Зауралье вошло в число регионов, сильнее всего склонных к вредным привычкам

Курганская область оказалась в последней десятке рейтинга регионов России по отсутствию вредных привычек у населения. По сравнению с предыдущим исследованием, Зауралье опустилось на две строчки, сообщает «РИА Новости».

Рейтинг составлен на основе различных данных Росстата и Генпрокуратуры РФ, характеризующих распространение вредных привычек. В том числе учитывалось потребление алкоголя и табачных изделий, число совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения преступлений, смертность от отравлений спиртным в 2018 году. В лидерах рейтинга северо-кавказские республики – Чечня, Ингушетия, Дагестан, Кабардино-Балкария и Северная Осетии. На последнем месте Ямало-Ненецкий автономный округ. Также наиболее подвержены вредными привычкам жители Камчатки, Магаданской области, Бурятии и Еврейской автономной области.