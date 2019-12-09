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Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Глава Оренбурга уходит в отставку

Дмитрий Кулагин написал заявление об уходе с поста главы Оренбурга. Об этом в понедельник “Ъ-Волга” сообщили в городском совете.

«Глава города подписал заявление о сложении полномочий, заявление действительно поступило в горсовет. Соответствующий проект решения будет рассмотрен на очередном заседании городского Совета 24 декабря»,– говорится в сообщении

Дмитрий Кулагин увольняется по собственному желанию. Где он продолжит свою карьеру и кто будет временно исполнять обязанности градоначальника, не сообщается. Дмитрий Кулагин возглавил Оренбург с конца 2018 года.

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