РЖД зафиксировали незначительный рост погрузки в Пермском регионе

Погрузка в Пермском регионе Свердловской железной дороги (СвЖД) за 11 месяцев 2019 года достигла 41,5 млн тонн, что на 2,1% выше аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает РЖД.

По данным РЖД, в указанный период в регионе на 74% увеличилась погрузка железной и марганцевой руды, на 26% — строительных грузов, более чем на 13% — лома черных металлов и цемента.

Грузооборот в Пермском регионе СвЖД с начала 2019 года составил 47,9 млрд тонно-километров и показал незначительное снижение (1,4%) по сравнению с прошлым годом.