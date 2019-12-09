Ямальских школьников будут кормить олениной

В школы Ямала будут поставлять оленину, это позволит поддержать спрос на местную продукцию и популяризировать это мясо, сказал во время пресс-конференции губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. «Мы хотим в городских школах нарастить долю оленины в структуре мясных закупок до 40-50% за пару лет. Для решения этой задачи появятся и новые убойные комплексы», — сказал господин Артюхов.

По его словам, сейчас оленину чаще всего закупают для образовательных учреждений в отдаленных районах региона. Там ее доля в закупках мясной продукции доходит до 25%.

Татьяна Дрогаева, Салехард