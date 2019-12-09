«С титаном работают много и хорошо»

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Анна Минакова рассказывает, чем ее впечатлила выставка JMA в Гонконге, и объясняет, почему титан перестал быть экзотикой.

Ноябрьская JMA в Гонконге — совсем маленькая ювелирная выставка, если сравнивать с гигантскими весенней и сентябрьской. Маленькая — не значит неинтересная. Проходила она с 27 ноября по 1 декабря и заняла два этажа первого павильона гонконгского Convention & Exhibition Centre.

На третьем этаже все для профессионалов — тут расположились дилеры камней и жемчуга. Из профессиональных новостей — непрекращающийся рост цен на шпинель. В крупном размере и востребованных цветах камни вообще найти непросто. Так что если думали приобрести что-то со шпинелью, самое время сделать это сейчас, пока не стало слишком поздно, то есть слишком дорого.

На первом этаже профессионалы уже вперемежку с любителями. Тут выставляются производители готовых украшений. Купить можно и простую цепочку по весьма привлекательной цене, и невероятное произведение ювелирного дизайна. Стенд знаменитой китаянки Мишель Онг соседствует со стендом нашего бывшего соотечественника, а ныне любимца американских и западноевропейских клиентов Александра Лаута, а за углом от них японский ювелир Юрий, которого родители назвали так в честь Гагарина. Тут очень высокая плотность разнообразного и интересного.

Впечатлили меня и работы финалистов и победителей конкурса ювелирного дизайна, который проходил нынешним летом и осенью. Трехмерность, смелая работа с цветом, ощущение застывшего момента — все как и должно быть в украшениях XXI века. И даже по работам конкурсантов очевидно, что титан более не является ювелирной экзотикой: с ним работают много, с ним работают хорошо.

Конечно, среди финалистов много азиатов, а в Азии титан более востребован, чем на Западе, но схожую тенденцию я недавно наблюдала и в Москве на коллективной выставке российских ювелиров в галерее Ilgiz F. Если на современном ювелирном рынке тех, кто делает что-то в титане, можно если не пересчитать по пальцам, то собрать в не очень длинный список, то, очевидно, в будущем ювелиров, творящих в титане, будет много. И многим большим домам придется пересмотреть свою политику относительно этого материала.