Спецпроект «Путь к успешному бизнесу»

Основатель центра охраны и контактной коррекции зрения «Философия здоровья глаз»

«Когда я еще училась в институте, мне приснился странный сон, – рассказывает Ираида Балтаева. – Пожилой мужчина читал мне стихотворение. Я проснулась и записала последнюю строчку: «ЗРЕЙТЕ ВЫ! И ЗРИТЕ РАЗ, ЗРЯЧИМИ ГЛАЗАМИ – ЗРЕЕ ГЛАЗ!» Не думала я тогда, что эти слова станут пророческими. Но это будет много позже. С рождением детей жизнь кардинально поменялась. Врожденные проблемы глаз выстроили мою повседневность в четкий алгоритм: поездка к специалисту в Пермь или Ижевск, съем квартиры, процедуры… А потом – выполнение рекомендаций и поиск денежных средств на следующий курс лечения. И так по кругу. Как заведенный механизм. Работала в местном профилактории, потом медицинским психологом в медико-социальной экспертизе. Однажды наступил предел. Просто закончились силы. Надо было что-то менять. Но что, а самое главное – как? Кроме диплома медика, у меня ничего не было. И я решилась. Решилась открыть свою клинику и помочь не только своим детям, но и другим. Узнала, что есть государственная поддержка малого и среднего бизнеса, и обратилась за помощью в Центр поддержки предпринимателей «Мой бизнес».

Профессиональная консультация, документальное сопровождение, льготный кредит – все это помогло без лишних рисков открыть свое дело. Сегодня я – генеральный директор Медицинского многопрофильного центра «Философия здоровья глаз» в своем родном городе Чернушке. Мы работаем 16 лет. Именно работаем. У нас профессиональная команда, новейшее оборудование. Мы конкурентоспособны среди других служб города. Открылись первые и продолжаем удерживать устойчивые позиции. В 2016 году открыли кабинет УЗИ для своевременной диагностики организма у населения. В 2017 году наш центр стал победителем XIII ежегодного конкурса «Российские премии Фонда Сiti» в области микропредпринимательства, в номинации «Лучший предприниматель в области услуг».

Конечно, мы обращаемся за консультациями и сегодня. Центр «Мой бизнес» продолжает нас сопровождать. Без этого никуда. Меняются законы, растет конкуренция. Нужно за всем успевать… Любое развитие и вдохновение мне диктует сама жизнь. При становлении своего бизнеса я четко понимала, что ошибаться медики не имеют права, закон медицины – «не навреди». Я думаю, предпринимателем может быть только человек-трудоголик, умеющий обдуманно рисковать, поставить сервис для обслуживания клиентов, работать честно, идти в ногу со временем и, главное, следить за своим здоровьем!»