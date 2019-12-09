Сбербанк и ГК «АльфаСтройИнвест» подписали договор проектного финансирования недвижимости в Ростове-на-Дону

Сумма сделки по проектному финансированию составила 2,5 млрд рублей

В рамках проекта будет построено 1780 квартир и 70 тысяч кв.м. жилья

9 декабря, Краснодар – Сбербанк и группа компаний «АльфаСтройИнвест» заключили договор проектного финансирования строительства жилой недвижимости в Ростове-на-Дону. Застройщику открыта кредитная линия на сумму 2,5 млрд рублей. Проект включает в себя три дома, рассчитанные на 1780 квартир. Всего будет сдано в эксплуатацию 70 тысяч кв.м. жилья.

Жилой комплекс «Sky park» расположен в центральном районе Ростова-на-Дону по ул. Нансена, 83. Проект рассчитан на три 25-этажных дома, которые будут сдаваться в эксплуатацию поэтапно. Комплекс предусматривает многоуровневый паркинг, детский сад, фитнес-клуб и благоустроенные зоны для отдыха. Cтроительство началось в 2018 году, первый этап планируется сдать в середине 2021 года.

Татьяна Сергиенко, и.о. управляющего Краснодарским отделением Сбербанка:

«Группа компаний «АльфаСтройИнвест» обладает опытом и профессиональными компетенциями для реализации такого комплексного проекта, как ЖК «Sky park». Уверена, что использование проектного финансирования и эскроу-счетов станет дополнительным преимуществом как для компании, так и для покупателей квартир».

Продажа квартир будет проходить с использованием механизма эскроу. Покупатели квартир будут вносить оплату на счета эскроу, открытые в Сбербанке. Деньги на этих счетах будут храниться до завершения строительства и передачи квартир дольщикам. Застройщик сможет получить деньги дольщиков после ввода дома в эксплуатацию и оформления первого права собственности.

Особенность финансирования Сбербанка заключается в том, что деньги на строительство застройщик получает уже сейчас, при этом выплата процентов по кредиту отсрочена на весь срок строительства. Такие условия доступны застройщикам и проектам, прошедшим экспертизу банка и получившим положительное заключение.

Вячеслав Исраилов, директор группы компаний «АльфаСтройИнвест»:

«Быть партнером Сбербанка – это большая ответственность. Мы очень рады, что ценности наших компаний совпали и выразились в заключении этого договора. Уверен, что каждый покупатель сегодня осознает значимость законодательных изменений, и каждый ощутит комфорт в слаженной работе и быстром решении вопросов».