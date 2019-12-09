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Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Естественная убыль населения в Пермском крае превысила 5 тыс. человек

Естественная убыль населения в Пермском крае, по итогам девяти месяцев 2019 года, составила 5656 человек. Такие данные приводит Пермьстат.

Как сообщается на сайте Пермьстата, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в регионе зафиксировано снижение рождаемости на 9,2% и уменьшение количества умерших на 3,6%.

Чаще всего жители края умирают от болезней системы кровообращения (51,6%), а также от новообразований (15,1%) и несчастных случаев, травм и отравлений (8,5%). Наибольшую долю среди всех внешних причин смерти занимают самоубийства (22,5%), транспортные травмы (9,9%) и убийства (8,7%). Среди всех умерших за девять месяцев 2019 года более 23% были людьми трудоспособного возраста, три четверти из них составили мужчины.

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