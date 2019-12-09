Эстафета знаний и опыта

В России началась апробация модели наставничества. Ее разработал национальный ресурсный центр наставничества «МЕНТОРИ» в рамках нацпроекта «Образование». В тестовом режиме проект запущен в пяти регионах: в Чебоксарах, Брянске, Владикавказе, Красноярске и Владивостоке.

В семинарах, которые прошли в регионах, приняли участие более тысячи человек — представители органов образования, руководители, педагоги, выпускники и обучающиеся образовательных учреждений и наставники.

«Основа наставничества — это доверительное и взаимообогащающее общение, в этом принципиальное отличие новой модели. Наставничество становится той технологией, которая позволяет передавать опыт, знания, формировать компетенции и ценности быстрее, чем другие способы. В итоге это поможет системе образования раскрыть потенциал каждого»,— рассказала руководитель «МЕНТОРИ» Ирина Пронькина.

Целевая модель наставничества — это система условий, ресурсов и процессов, необходимых для реализации программ наставничества в образовательных организациях. Цель реализации программы — повышение эффективности системы образования через:

улучшение показателей конкретной образовательной организации в образовательной, культурной, спортивной и других сферах;

подготовку выпускника средней и старшей школ к самостоятельной жизни и успешному трудоустройству в мире нестабильности и неопределенности;

раскрытие личностного, творческого, профессионального потенциала каждого учащегося, поддержку индивидуальной образовательной траектории;

создание экологичной среды для развития и повышения квалификации педагогов, увеличение числа закрепившихся в профессии педагогических кадров;

формирование открытого и эффективного сообщества вокруг образовательной организации, способного на комплексную поддержку ее деятельности.

После того как модель наставничества будет апробирована в пилотных субъектах РФ, она будет внедрена и в других регионах России.