Эстафета знаний и опыта

В России началась апробация модели наставничества. Ее разработал национальный ресурсный центр наставничества «МЕНТОРИ» в рамках нацпроекта «Образование». В тестовом режиме проект запущен в пяти регионах: в Чебоксарах, Брянске, Владикавказе, Красноярске и Владивостоке.
В семинарах, которые прошли в регионах, приняли участие более тысячи человек — представители органов образования, руководители, педагоги, выпускники и обучающиеся образовательных учреждений и наставники.
«Основа наставничества — это доверительное и взаимообогащающее общение, в этом принципиальное отличие новой модели. Наставничество становится той технологией, которая позволяет передавать опыт, знания, формировать компетенции и ценности быстрее, чем другие способы. В итоге это поможет системе образования раскрыть потенциал каждого»,— рассказала руководитель «МЕНТОРИ» Ирина Пронькина.
Целевая модель наставничества — это система условий, ресурсов и процессов, необходимых для реализации программ наставничества в образовательных организациях. Цель реализации программы — повышение эффективности системы образования через:
После того как модель наставничества будет апробирована в пилотных субъектах РФ, она будет внедрена и в других регионах России.
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