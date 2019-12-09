Замглавы Самары пригрозил чиновнику увольнением из-за отсутствия ремонта на ул. Гвардейской

Первый заместитель главы Самары Владимир Василенко пообещал уволить заместителя руководителя департамента городского хозяйства и экологии Александра Сафронова, если ремонт ул. Гвардейской не будет включен в план на 2020 год. Об этом господин Василенко сообщил в «Твиттере».

«Либо ты в 2020 г. полетишь, либо Гвардейская окажется в плане»,– говорится в сообщении.

Ранее житель Самары пожаловался на то, что ул. Гвардейская не была включена в список ремонтируемых в 2019 году улиц. Владимир Василенко поручил включить объект в лист ожидания (дополнительных работ) текущего и в основной план следующего года. После этого чиновники профильного департамента написали, что ул. Гвардейская включена в лист ожидания (по работам с дополнительным финансированием) на 2020 год, но горожане не нашли ее в соответствующем списке.

Георгий Портнов