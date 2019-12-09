В Пятигорске задержали серийного грабителя магазинов

В отношении 28-летнего ранее судимого гражданина в Пятигорске возбудили пять уголовных дел о разбое (ч. 2. ст. 162 УК РФ), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Ранее в полицию обратилась сотрудница продовольственного магазина. По словам женщины, в вечернее время в торговое помещение зашел неизвестный и, угрожая предметом похожим на пистолет, забрал деньги из кассы. Сотрудники уголовного розыска установили личность грабителя. Им оказался житель соседнего региона. Подозреваемого задержали в Пятигорске на съемной квартире и доставили в отдел полиции, где он сознался в содеянном. При обыске у него нашли пистолет, нож, мобильные телефоны и похожую по описаниям потерпевших одежду.

При проведении следственных действий сотрудники полиции установили причастность подозреваемого к еще четырем разбойным нападениям на магазины и граждан в Пятигорске. Преступления злоумышленник совершал по вечерам. Угрожая оружием, он похищал деньги и ценные вещи и скрывался.

Дарья Голякова