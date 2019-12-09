Депутат Саратовской гордумы объявил голодовку, требуя отставки мэра

Депутат Саратовской городской думы Дмитрий Сорокин (исключен из КПРФ) сегодня ночью объявил голодовку. Об этом он написал на своем сайте. Господин Сорокин требует отставки мэра города Михаила Исаева «за циничное издевательство над нуждами горожан и неоправданные траты бюджетных денег на роскошь и сибаритство саратовских чиновников».

Речь идет о закупке мэрией восьми автомобилей KIA Оptima комплектации «Luxe» за 1,7 млн руб. каждая, на общую сумму 13,64 млн. руб., средства на которые появились в результате «экономии».

«В моем округе, по адресу 4-я Нагорная, 27Б, люди десятилетиями живут в невыносимых условиях, и если в бюджете города появляются значительные деньги, то они должны были пойти в первую очередь на расселение именно такого дома и других, ветхих и аварийных», - отметил он и потребовал «незамедлительной отмены этой аморальной сделки» и направления указанной суммы на решение проблем жителей аварийных и ветхих домов.

Марина Ковалева