Сбербанк рефинансировал кредит владельцу «Дома со львами» в Петербурге на €110 млн

ПАО «Сбербанк» рефинансировал компании VIY Management (VIYM) в Петербурге (владеет расположенным на Исаакиевской площади знаменитым особняком князя Лобанова-Ростовского — «Домом со львами»), кредит другому банку под залог отеля Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного банка Сбербанка.

Сумма кредита составила около €110 млн. Других подробностей сделки в кредитно-финансовой организации не уточнили.

Известно, что объем инвестиций в реконструкцию «Дома со львами» и создание в нем первого в России отеля сети Four Seasons составил более $250 млн.