«Флакон» и «Хлебозавод» разошлись в бизнес-моделях

«Флакон» и «Хлебозавод» больше не будут работать под общим брендом — их сотрудничество продлилось чуть больше полугода. Городские пространства объединились в конце мая. Это должно было упростить логистику и открыть новые возможности для продвижения. Однако совместить бизнес-модели не удалось, результат не оправдал ожиданий, рассказали “Ъ FM” представители «Хлебозавода». Почему? И что изменится? Об этом — Иван Якунин.

Удивительно, но тандем «Флакон»-«Хлебозавод» решили разбить из-за Московских центральных диаметров. По крайней мере, так говорят в администрации одной из площадок. Станция МЦД вскоре откроется на Новодмитровской улице и даст приток новых покупателей, для которых «Хлебозавод» планирует открыть больше магазинов и кафе. У «Флакона» свои представления о том, куда нужно вкладывать деньги, поэтому было решено действовать поодиночке, рассказал “Ъ FM” создатель «Хлебозавода» Алексей Капитанов: «"Хлебозавод" останется, прежде всего, ритейл- и фуд-пространством для обычного посетителя. А дизайн-завод "Флакон", известный москвичам как рабочее пространство офисного толка и площадка для активностей, сохранится в привычном качестве, будет масштабироваться в сторону троллейбусного парка. И сейчас команда дизайн-завода "Флакон" обдумывает, как можно объединить улицу Новодмитровскую, троллейбусный парк и существующую привычную территорию "Флакона" в одно целое».

И это неожиданно. Прошло не так много времени с тех пор, как площадки объявили о слиянии. Получилось самое большое общественное пространство в стране площадью 50 тыс. кв.м. Заказали новый дорогой дизайн и навигацию, которые теперь заберет себе «Флакон». Решение все вернуть назад явно было спонтанным, рассказал владелец магазина комиксов «Чук и Гик» на территории «Хлебозавода» Иван Чернявский: «Мы стали владельцами этого магазина только пару месяцев назад. И когда мы общались с руководством "Хлебозавода", я спрашивал про эти перемены. Но мне сказали, что в общем ничего не запланировано, ничего не будет происходить и так далее. Поэтому я, честно говоря, немножко удивлен. Видимо, сами администраторы не придают очень большого значения этому».

Казалось бы, совместный пиар должен был привести к притоку новых покупателей и увеличить популярность площадки. Но взрывного роста прибыли арендаторы так и не увидели, жалуется владелец магазина «Меч» Евгений Яковлев: «"Флакон" северный, "Флакон" южный — это запутало людей. Потому что проходили какие-то мероприятия, приходили люди, у нас написано, что это "Флакон". К нам заходят, говорят: это же здесь. Мы отвечаем, что нет, это на том "Флаконе". И мы сами запутались. Объединение никак это не отразилось на нас. Но потом нам сказали, что мы опять "Хлебозавод", поэтому мы рады.

Все в порядке, мы дружим как будто бы, но при этом никто друг другу не мешает и людей друг у друга не переманивает».

Одно из преимуществ объединения заключалось в том, что можно было организовать какой-нибудь фестиваль на территории двух площадок одновременно. Такие мероприятия собирали около 5 тыс. человек. Эксперимент с финансовой точки зрения был удачным, и эта возможность сохранится, рассказали “Ъ FM” в «Хлебозаводе». Впрочем, организатор «Эскимо Garage Sale» Алена Гетман, которая проводила мероприятия на обеих площадках, считает, что это было не паритетное партнерство: «У "Хлебозавода" специфика в том, что там идет поток людей от метро, что очень хорошо для таких дизайнерских магазинчиков, которые там по пути находятся. А вот для мероприятий, например, на мой взгляд, их улицы подходят хуже, потому что там рядом жилые дома, жильцы могут жаловаться на шум. Там не настолько уютное уличное пространство, как на "Флаконе". Поэтому, мне кажется, что какого-то дополнительного пиара от "Хлебозавода" не было».

Отчасти это объяснимо: дизайн-завод «Флакон» появился на семь лет раньше «Хлебозавода» и явно лучше знаком москвичам. Когда компании объявили о слиянии, арендаторы рассказывали “Ъ FM”, что такой шаг выглядит логично. Но в итоге акционеры сделали вывод: не всякая синергия хороша, не всякий бизнес должен стремиться стать сетевым.

Дизайн-завод «Флакон» и культурный квартал Хлебозавод принадлежат бизнесменам Михаилу Малову и Николаю Матушевскому. Последний накануне вечером был недоступен для комментариев.