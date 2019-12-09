Бывший главный борец с коррупцией на Алтае осужден за взятки

В Барнауле сегодня завершился суд над бывшим начальником управления экономической безопасности и противодействия коррупции главка МВД России по Алтайскому краю Вадимом Надвоцким. Как рассказала “Ъ-Сибирь” официальный представитель управления Следственного комитета России Людмила Рязанцева, за особо крупную взятку полковнику присудили четыре года в колонии строгого режима и штраф в 25,8 млн руб. После оглашения приговора Вадима Надвоцкого взяли под стражу в зале суда.

По версии следствия, на протяжении трех, с 2016-го по 2018 год, высокопоставленный полицейский брал деньги от предпринимателя, занимающегося торговлей моторным топливом, обещая не допускать проверок его бизнеса. По материалам дела, общая сумма инкриминируемых полковнику взяток составляет почти 13 млн руб.

В ноябре 2018 года главного борца с коррупцией Алтайского края задержали оперативники ФСБ и главного управления собственной безопасности МВД. Следователи арестовали его имущество и денежные средства на общую сумму 17,5 млн руб. На следствии полковник полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Его дело рассматривалось в особом упрощенном порядке.

Константин Воронов