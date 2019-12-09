В Татарстане «черным банкирам» дали условные сроки

Вахитовский райсуд Казани приговорил к условным срокам трех «черных банкиров», которые заработали свыше 15 млн руб. незаконным путем. Их признали виновными в незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой и сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере (пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ ), сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Напомним, что с октября 2016 года по февраль прошлого осужденные вместе с неизвестными осуществляли незаконную банковскую деятельность. Они переводили деньги юрлиц через фирму-посредника сначала на расчетные счета подконтрольных фирм-однодневок, а затем на счета реальных предприятий по продаже посуды. Затем средства обналичивались под предлогом продажи продукции. За это осужденные получали от 9 до 13% от каждой операции. Общий оборот средств превысил 155 млн рублей, уточнили в прокуратуре.

В итоге суд приговорил трех фигурантов уголовного дела на сроки от трех лет двух месяцев до четырех лет двух месяцев со штрафами в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил, говорится в сообщении.

"Ъ-Казань"