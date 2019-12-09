Министра строительства Ульяновской области увольняют за срыв сроков сдачи дома

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов в понедельник утром на аппаратном совещании заявил, что с 9 декабря он освобождает от занимаемой должности вице-премьера облправительства, министра строительства и архитектуры Алсу Садретдинову.

Как сообщает телеграм-канал пресс-службы губернатора «Пул73», причиной увольнения стал срыв сроков сдачи дома на улице Панорамной в Ульяновске (жилкомплекс «Репино»). Многоквартирный дом является объектом проблемного долевого строительства. Застройщиком являлась «Средневолжская строительная компания» (ООО, входит в ГК «КПД-1»). Объект должны были сдать в эксплуатацию еще в 2018 году, однако планы были сорваны из-за плачевной финансовой ситуации с застройщиком. Контроль достройки взяло на себя правительство региона. В июне губернатор Сергей Морозов заявил, что необходимо завершить строительство другими силами, отмечая, что дом должен быть сдан до декабря. Региональное министерство строительство обещало сдать дом до 30 ноября, однако обещание было нарушено.

«Ответ минстроя по теме обманутых дольщиков его не удовлетворил. Теперь курировать тему будет лично первый зампред правительства Тюрин», — отмечает «Пул73». Губернатор пообещал, что если господин Тюрин не исправит просчеты министра, то «тоже пойдет в отставку».

Сергей Титов, Ульяновск