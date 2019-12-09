Контрольно-счетная палата проверит Исаакиевский собор

Аудиторы Контрольно-счетной палаты Петербурга (КСП) проверят финансово – хозяйственную деятельность музея «Исаакиевский собор».

Как сообщили в пресс-службе КСП, в ходе аудита будет дана оценка законности использования музеем недвижимости, находящейся в собственности Петербурга, в 2017 – 2019 годах. Также будет проанализирована деятельность комитета по культуре Смольного в части соблюдения бюджетных полномочий главного распорядителя бюджетных средств в отношении музея.

В 2017 году расходы музея – памятника превысили 802 млн рублей, из бюджета была выделена субсидия на 73 млн руб. В прошлом году расходы ГМП составляли 849 млн руб., а субсидия не предоставлялась.