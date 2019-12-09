Россияне распробовали ценные бумаги

На фоне падающих ставок россияне меняют депозиты на акции. По данным Московской биржи, число розничных инвесторов на фондовом рынке с начала года увеличилось более чем на 1,5 млн человек и достигло отметки в 3,5 млн. Они вложили в бумаги российских компаний почти 55 млрд руб., что на 50% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Оправдана ли такая стратегия частных инвесторов? И удастся ли им заработать? Разбирался Григорий Колганов.

В ноябре частных инвесторов на Московской бирже стало почти на 300 тыс. больше. А в целом физлица всего за месяц вложили в акции почти 22 млрд руб. На рынке такой тенденции видят простое объяснение — граждане больше не хотят хранить деньги в депозитах, а услуги профессиональных брокеров стали доступнее, говорит руководитель группы продаж и клиентских операций Промсвязьбанка Игорь Федосенко: «Сверхмягкая политика Центрального банка привела к снижению ставки, и часть денег из депозитной базы пришла на рынок. То есть технологические решения, которые предложили банки и брокеры, позволяют открывать счета достаточно просто и быстро. Все это в целом породило этот тренд. Я надеюсь, что он будет продолжаться, для этого есть все фундаментальные причины».

Оправданы ли надежды россиян заработать на акциях больше, чем на депозитах? Индекс Московской биржи с начала года прибавил больше 20%. По подсчетам аналитиков, дивидендная доходность российских компаний в районе 7%, а максимальная ставка по вкладам в крупнейших банках сейчас едва удерживается на уровне 6%. Но те, кто удачно инвестировал в этом году, заработали гораздо больше, рассказывает директор инвестиционного бизнеса Тинькофф-банка Дмитрий Панченко: «2019 год был довольно хорошим как для российского рынка, так и для американского. У некоторых даже двузначная доходность достигается — это ключевые “голубые фишки” России, которые могут и падать в цене, и расти. Это, разумеется, инструмент более рисковый, чем депозит, но четверть инвестиционного портфеля сейчас хранить в российских “голубых фишках” вполне оправданно, мне кажется».

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Но тут, как обычно, важны детали. “Коммерсант”, опросив крупнейших брокеров, вывел портрет нового российского инвестора-физлица: это люди с крайне консервативной стратегией, которые почти не пользуются кредитным плечом и редко вкладывают больше 1,4 млн руб. Видимо, это психологически важная отметка — такая сумма на депозите защищена государством, хотя в случае с акциями подобных гарантий нет. И вообще, из 3,5 млн частных игроков на бирже совершают операции хотя бы раз в месяц всего 320 тыс., остальные, получается, просто хранят деньги на счетах. Такой подход профессионалам вполне понятен, рассуждает замгендиректора по активным операциям инвесткомпании «Велес Капитал» Евгений Шиленков, но заработать с этой стратегией вряд ли удастся:

«Когда человек приходит на рынок, много чего боится, и поэтому он консервативен. У него и чек маленький, соответственно, и активность низкая. Нормально заработать не получится.

Получится что-то заработать к той ставке депозита, которая у тебя была, но это не великие деньги, миллионером на рынке не станешь».

Но почти не заработать — еще полбеды, хорошо бы не потерять уже накопленное, ведь вложения в акции не защищены государством, а рисков здесь немало. Причем многие из них заранее не просчитать, напомнил председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей, экономист Дмитрий Янин: «Ни один предприниматель у нас не застрахован от вызова доктора. Мы не застрахованы от санкционных историй, предугадать, во что можно вкладываться, какую компанию кто захочет поглотить из влиятельных предпринимателей, надеяться на российскую судебную систему нельзя.

И этот инструмент нельзя рассматривать как механизм сохранения сбережений».

Получается, пока вкладываться в акции либо небезопасно, либо не особо выгодно. При этом в депозитах россияне, кажется, тоже не видят смысла. Что же в таком случае предпочтут граждане — рисковать или не досчитаться дохода? А, может, откроют для себя еще какие-то инструменты?

На прошлой неделе «Ведомости» подсчитали, что некоторые банковские карты оказались выгоднее депозитов в тех же кредитных организациях. Ежемесячные начисления на остаток по пластику доходят до 10%, в то время как ставки по вкладам едва превышают 6%.