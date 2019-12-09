Посол Мексики в Аргентине отозван из-за попытки кражи книги в магазине

Министерство иностранных дел Мексики отозвало посла в Аргентине Оскара Рикардо Валеро Ресио Бесерру после появившейся информации о том, будто 76-летний дипломат пытался совершить кражу в магазине в Буэнос-Айресе. Как сообщает агентство Bloomberg, мексиканский дипломат якобы попытался вынести из книжного магазина El Ateneo биографию Казановы стоимостью около $10.

Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард в своем Twitter сообщил, что поручил комитету МИДа по вопросам этики изучить обвинения, выдвигаемые в отношении посла. И если проверка видео, снятого в магазине, подтвердит обвинения, господин Бесерра будет немедленно уволен. «Нечестность вне закона»,— отметил министр. Оскар Бесерра — бывший политолог, занимавшийся исследованиями в Национальном автономном университете Мехико, изучал роль Мексики на международной арене и был послом в Чили в период с 2001 по 2004 год.

Алена Миклашевская