Бывшего полицейского в Орловской области подозревают в крупной краже

Следственный комитет возбудил уголовное дело о краже в крупном размере и превышении должностными полномочиями против бывшего замначальника межмуниципального отделения полиции «Новодеревеньковское» в Орловской области. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Экс-полицейского подозревают в том, что он, еще будучи сотрудником МВД, в августе похитил у местного предпринимателя 35 т зерна и распорядился им по своему усмотрению. Ущерб предпринимателю следствие оценило в 280 тыс. руб. За злоупотребление полномочиями (ч.1 ст.285) и кражу в крупном размере (ч.3 ст.158 УК РФ) экс-полицейскому, имя которого следствие не раскрывает, грозит до шести лет лишения свободы.

В УМВД по Орловской области сообщили, что факт противоправной деятельности был выявлен сотрудниками оперативниками собственной безопасности управления вместе с представителями ФСБ. «По результатам служебной проверки, полицейский уволен в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. В случае установления вины, к дисциплинарной ответственности будет привлечен его непосредственный руководитель»,— сказали в УМВД (цитата по «Интерфаксу»).

Сергей Калашников