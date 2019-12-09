09 декабря, понедельник
Войти в профиль
Самара. Волга

Коротко

Новости

все новости

Мероприятия

Оренбуржье вошло в тройку регионов ПФО, награжденных за увековечение защитников Отечества

Фото: Правительство Оренбургской области

Оренбургская область выиграла конкурс проекта «Герои Отечества», проводившийся среди регионов Приволжского федерального округа. Об этом сообщает правительство региона.

«Оренбуржье заняло третье место в номинации “Наиболее полное выполнение законодательства в части увековечения памяти защитников Отечества”»,– говорится в сообщении.

Проект «Герои Отечества» реализуется в Приволжском округе в рамках грядущего празднования 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Для увековечения памяти защитников Родины из Приволжья был создан специальный интернет-ресурс. В конце прошлой недели в Уфе прошли торжества в честь Дня Героев Отечества с участием полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

Георгий Портнов


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Партнерские проекты

Пресс-релизы

Профиль пользователя