МЧС предупредило о возможном затоплении красноярского села

Повышение уровня воды в реке Енисей до отметки начала затопления возможно у села села Ярцево в Красноярском крае, где проживает около 1,4 тыс. человек. Как сообщает МЧС, чрезвычайная ситуация может произойти 10-13 декабря.

«8 декабря в 10:00 уровень воды от подвижек льда в Ярцево повышался до максимальной отметки 1222 см»,— говорится на сайте Среднесибирского УГМС. По данным синоптиков, до конца недели дневная температура на территории села не опустится ниже минус 21°C.

В МЧС также предупредили, что 10-13 декабря на участке реки Енисей от села Назимово до деревни Подкаменная Тунгуска возможны подвижки льда и резкие колебания уровня воды.

Пять дней назад село Ярцево и поселок Кривляк в Красноярском крае подтопило из-за теплой погоды. Населенные пункты оказались отрезаны от большой земли. Добраться до них можно было только на вертолетах.

Юлия Сасевич