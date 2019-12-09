Завод опор освещения «Точка Опоры» поставил опоры освещения в «Сколково»

Сотрудничество «Сколково» и компании «Точка опоры» – пример схождения общих принципов в работе. Обе стороны используют комплексный подход к решению поставленных задач. Концепция развития территории инновационного центра включает не только организацию научной, образовательной и деловой среды. Немаловажную роль в формировании облика города будущего играет организация жизнедеятельности. Централизованный подход к решению вопросов с освещением – шаг к построению единой городской коммунальной сети.



Выбор «Точки опоры» в роли поставщика осветительных конструкций – выбор компании российского масштаба, осуществляющей деятельность по всей стране и имеющей офисы в крупнейших городах России. Организация специализируется на производстве и продаже многих видов опор: осветительных, ЛЭП, контактной сети. Кроме того, решаются задачи по организации освещения пространства с формированием сети источников света.

Выбор конструкций освещения в компании «Точка опоры» состоит из более чем трех сотен позиций. Поставка ОГК-10 позволяет решить задачи по организации освещения на территориях, отличающихся условиями эксплуатации: рельеф, плотность застройки, сила ветра, вибрации, необходимая степень рассеивания света. Опоры ОГК-10 за счет высоты в 10 метров применяются для освещения дорог и открытых территорий.

Граненный корпус выполнен из листовой стали при помощи гибки со швом на месте стыка концов листа. Восемь граней сужаются к вершине, образуя усеченный конус. За счет консольного дополнения кронштейнами высота увеличивается до 12,5 метров. На консолях может размещаться другое дополнительное оборудование: дорожные знаки, камеры видеонаблюдения, флагштоки, рекламные щиты.

Регулярная эксплуатация мачт освещения в условиях умеренного континентального климата, для которого свойственны нестабильные колебания температуры, возможна за счет антикоррозионного покрытия. На этапе производства каждая мачта опускается в горячую ванну с цинком, который обволакивает поверхность, образуя защитный слой. Срок службы опоры ОГК-10 составляет не менее 20 лет.

Финальный этап поставки опор – монтаж. Договор между ИЦ «Сколково» и «Точкой опоры» содержал обязательство поставщика участвовать в совместной работе по установке конструкций. Со стороны «Сколково» были подготовлены точки размещения: вырыты и забетонированы котлованы с опорами. Крепление с помощью фланцевого соединения осуществляли специалисты компании «Точка опоры». Завершились монтажные работы прокладкой кабелей через специальный люк и включением в местную электросеть.

Компания «Точка опоры». Производство и монтаж металлических опор , автодорожных барьеров, комплексная организация освещения территории.

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