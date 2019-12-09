Музыка без границ

Границы между форматами музыкальных мероприятий стали сильно стираться. Консерваторские музыканты выступают на рейвах, а в академическом музее звучит авангардная электроника. На презентации новой линейки сникерсов играет техно, а фестивали и вечеринки, подобно site-specific theatre, осваивают всевозможные пространства: от культурных центров до магазинов. «Коммерсантъ Стиль» вспомнил самые необычные примеры современного музицирования.

С одной стороны, подобную музыкальную активность в российском климате можно сравнить с подростком, который только учится заявлять о своих желаниях и правах и слегка страдает максимализмом. С другой стороны, нельзя не заметить мировую тенденцию подобной синергии во всех видах искусства. Примеры выхода за привычные рамки можно увидеть повсеместно: site-specific theatre, разрушающий границу между актером и зрителем, или тотальные инсталляции, делающие по сути то же самое. Причем такие эксперименты уже не считаются уделом андеграундной культуры и уверенно занимают место в мейнстриме.

В этих условиях главные действующие лица, то есть музыканты, активно осваивают новые правила игры. Не так давно один из самых популярных российских техно-диджеев Никита Забелин собрал программу Tesla, в которой в качестве одного из источников звука использовал катушки Теслы, одновременно выполняющие функцию визуального сопровождения. Еще один актуальный кейс — проект «Директор Всего». За этим псевдонимом скрывается Андрей Ли, известный по группе Interchain и сольному проекту Obgon. Директор Всего тотально стирает границы реальности и игры как на выступлениях, так и в своих социальных сетях. Он неизменно одет в строгие костюмы с туго завязанным галстуком, а в своих постах и треках рассуждает о повышении личной эффективности, проводит голосование о выборе галстука или мерах для сотрудника, громко слушающего на работе техно в наушниках.

Промоутеры и организаторы концертов и фестивалей отвечают на творческие эксперименты музыкантов или даже сами их провоцируют. Они тщательно работают над продакшном, осваивают новые территории и создают подобающий антураж. Пожалуй, самыми необычными кейсами прошедших лет стали концерты серии Sound Up, фестиваль Midsummer Night's Dream, фестиваль Red Bull Music Festival, который провел музыкальные сеансы в бассейне, а также концерты в метрополитене и музыкальные события в арт-парке Никола-Ленивец.

Sound Up

Концерты Sound Up проходили в Римско-католическом кафедральном соборе, где звучала органная музыка, в Московском планетарии, Большом читальном зале Российской государственной библиотеки. У фестиваля появились подражатели и последователи, а недавно он обзавелся еще и фортепианным «ответвлением» — SOUND UP forte, который позволит окунуться в бесконечную вселенную этого инструмента и узнать представителей музыкальных направлений, по-разному трактующих возможности рояля — академической, электронной, экспериментальной и даже поп-музыки.

Концерт "Революция в звуке" музыкального проекта Sound Up, посвященный 100-летию революции в Третьяковской галерее на Крымском валу Фото: PhotoXpress

Diving Into Sounds в бассейне «Чайка»

В рамках фестиваля Red Bull Music Festival в бассейне «Чайка» прошли сеансы подводных концертов Diving Into Sounds. Концепт подводного концерта принадлежит британскому саунд-артисту и медиахудожнику Джоэлу Кэену (Joel Cahen), который задумался о том, как меняется восприятие звука в воде. Саунд-система была расположена как над водой, так и под ней. При погружении с головой можно было заметить, как редуцируются все внешние звуки, а на разном уровне глубины лучше слышны разные частоты. Среди выступавших был один из основоположников эмбиента и нью-эйджа американский 76-летний мультиинструменталист Laraaji.

Подводный концерт Diving Into Sounds в рамках фестиваля Red Bull Music Festival в бассейне «Чайка» Фото: www.redbullcontentpool.com

Концерты в метрополитене

Кроме серии «Музыка в метро», на разных станциях Московского метрополитена проходили специальные мероприятия: например, весной на станции «Деловой центр» прошла вечеринка Esquire Heroes, посвященная самым ярким новым героям 2019 года по версии издания, а в ноябре там прошло открытие Московской недели моды с показом «ГУМ Секция» и концертом Директора Всего.

Участники третьего мероприятия проекта "Опера в метро", приуроченного к Международному дню оперы на станции московского метро "Деловой Центр" Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости, РИА Новости

Музыкальные события в Николе-Ленивце: «Архстояние», «Ночь Новых Медиа», Signal

Арт-парк Никола-Ленивец вырос вокруг маленькой деревни в Калужской области. В природный ландшафт встроены арт-объекты в виде деревянных и металлических скульптур и архитектурных построек. Они были сконструированы художником Николаем Полисским и участниками фестиваля «Архстояние». На территории парка проходили несколько фестивалей: музыкальная программа «Архстояния», Signal и даже «Ночь новых медиа».

Второй фестиваль «Ночь новых медиа» в Никола-Ленивце Фото: Ян Сизов, Коммерсантъ

Midsummer Night’s Dream

Фестиваль Midsummer Night's Dream, спродюссированный по мотивам пьесы Шекспира «Сон в летнюю ночь», проходит в разных локациях Москвы и Подмосковья и при полном параде. Дресс-код — одна из важнейших частей события: его объявляют за месяц до проведения события. Фестиваль проходил в Аптекарском огороде Ботанического сада МГУ, усадьбе Середниково и усадьбе Лермонтовых-Столыпиных в Середниково.

Участники фестиваля искусств и костюмированного бала "Midsummer Night’s Dream" в усадьбе Середниково Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости, РИА Новости

«Декабрьские вечера» Святослава Рихтера

Пожалуй, один из самых старых фестивалей, соединивших два вида искусства: визуальное и звуковое — живопись и музыку. Его запустили директор ГМИИ им. А. С. Пушкина Ирина Антонова и пианист Святослав Рихтер, предвидевшие будущие тренды на синтез искусств. В этом году фестиваль проходит в 39-й раз и входит в программу событий Года музыки Великобритании и России. В его программе — выставка британского живописца Томаса Гейнсборо. С 3 декабря по 1 марта аккомпанировать выставке будут музыканты камерный ансамбль «Солисты Москвы», вокальный ансамбль Intrada, ансамбль London Baroque Brass, а также вокальный ансамбль I Fagiolini и другие.

Фестиваль "Декабрьские вечера Святослава Рихтера". Концерт ансамбля Il Giardino Armonico под руководством Джованни Антонини (Италия) прошел в Государственном музее изобразительных искусств (ГМИИ) имени А.С.Пушкина Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ

«Т Фестиваль»

Фестиваль классической камерной музыки проходит в Третьяковской галерее второй год. Он, как и «Декабрьские вечера», объединяет живопись и музыку, но проводится в музее уже после его закрытия для обычных посетителей. Художественный руководитель и соучредитель фестиваля — композитор и пианист Игорь Райхельсон. Кстати, тема использования культурных институций вне их стандартных рабочих часов — тоже тренд: музей National Geographic Museum в Вашингтоне устраивает ночные сеансы каждый третий четверг месяца, с музыкой, едой и напитками, а крупные СМИ пишут материалы о том, почему музеи привлекательны после закрытия и составляют списки главных ночных программ в культурных институциях. Большую роль в популяризации такого досуга сыграла и акция «Ночь в музее».

В этом году «Т Фестиваль» при поддержке галереи «Триумф» проводит семь концертов, на которых уже выступили в том числе оперная дива Хибла Герзмава с сольным полуторачасовым концертом, Айгуль Ахметшина с оркестром Владимира Спивакова «Виртуозы Москвы». Впереди — концерт Бориса Березовского и Павла Милюкова.

«Т Фестиваль» классической камерной музыки в Третьяковской галерее Фото: instagram@t.festival.tretyakov

VK Fest и digital-инкубатор МегаФона

VK Fest — технологичный пример выхода социальной сети в «офлайн», да еще и бьющий рекорды по посещаемости. Это самый большой open-air Санкт-Петербурга и один из крупнейших фестивалей в стране (в прошлом году его посетили более 90 тыс. гостей, еще 1,7 млн посмотрели трансляцию выступлений). Усилил «диджитальный» эффект совместный конкурс «Радио Рекорд» и «МегаФона», последний в этом году стремился заякорить у пользователей ассоциацию бренда с актуальными музыкантами. Решать, кто из шести команд будет выступать на «Белой сцене» VK Fest, было предложено подписчикам «ВКонтакте». В голосовании приняло участие 398 тыс. пользователей. В итоге победителем стал рэпер FLESH.

Рэпер Flesh раздает автографы на фестивале. Фото: Пресс-служба МегаФон

Валерия Рясина