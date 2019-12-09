В 2019 году фермеры Оренбуржья получили господдержку более чем на 400 млн рублей

Общая сумма грантов, выданных в Оренбуржье в текущем году 106 фермерам, включая 79 начинающих и 27, ведущих семейное животноводческое хозяйство, составила 404,2 млн руб. Еще один сельскохозяйственный потребительский кооператив получил 15,1 млн руб. Об этом сообщает правительство Оренбургской области.

«Всего, за период 2012 – 2019 гг. предоставлено 600 грантов на общую сумму 1,8 млрд руб., в том числе 466 грантов начинающим фермерам на сумму 849,9 млн руб., 121 грант на развитие семейных животноводческих ферм на сумму 863,1 млн руб. и 13 грантов кооперативам на 107,5 млн руб.»,– говорится в сообщении.

Гранты на развитие фермерских хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов предоставляются в Оренбургской области с 2012 года. Кроме того, в текущем году стартовал региональный проект «Агростартап». В рамках него было предоставлено 30 грантов на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств.

Георгий Портнов