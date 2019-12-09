В Перми открылся первый мобильный офис продаж на строительной площадке в центре города «Талан» презентовал офис в жилом комплексе «Доминант»

Федеральный застройщик «Талан» открыл мобильный офис продаж на строительной площадке жилого комплекса «Доминант». В день открытия, 16 ноября, более 100 жителей Перми и профессионалов рынка недвижимости посетили новый офис и лично сходили на экскурсию в дом, оценили темпы и качество строительства.

Олеся Кукевич, руководитель департамента продаж компании «Талан» в Перми:

– Мы разместили мобильный офис на строительной площадке, чтобы наши клиенты могли получить подробную консультацию о жилом комплексе «Доминант» и сразу побывать на экскурсии в строящемся доме. Это очень удобно. Будем рады видеть гостей в нашем новом офисе! Жилой комплекс «Доминант» позволит своим жителям перейти на новый уровень высочайшего комфорта. К выбору места для жизни своей семьи наши клиенты справедливо предъявляют множество требований. Имеют значение не только максимальный комфорт жилого пространства и расположение в центре города. Ключевую роль играют безопасность и премиальность зон отдыха на территории и внутри дома. Все это, безусловно, есть в «Доминанте».

Жилой комплекс «Доминант» находится в самом центре города, на пересечении улиц Луначарского и Борчанинова. Это первый в Перми дом high-класса. На стилобате будет расположен лаунж-двор с премиальными зонами отдыха для взрослых и детей – от гамака до водных развлечений. В доме предусмотрена шестиуровневая система безопасности. Нередко девелоперы, работающие на рынке Перми, закладывают в проект небольшие по площади квартиры. Но вдохновляющее место для отдыха и простых семейных радостей не может быть компактным. Чтобы жить полной жизнью, важно иметь просторное жилье, где каждый член семьи имеет возможность заниматься любимым делом, никому не мешая. Поэтому в жилом комплексе «Доминант» по-настоящему просторные квартиры.

График работы мобильного офиса:

пн – пт – 10:00–19:00,

сб – 10:00–14:00.

Ежедневные экскурсии – в 13:00.

Располагается он по адресу: г. Пермь, ул. Луначарского, 99, со стороны ул. Борчанинова.