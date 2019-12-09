В Уфе наградили лучших социальных предпринимателей Церемония прошла в рамках этапа всероссийского конкурса на лучший социальный проект года

В четверг, 5 декабря в конференц-зале отеля Crowne Plaza – Congress Hotel Ufa состоялась церемония награждения победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года — 2019». Организаторами мероприятия выступили Российский государственный социальный университет, медиахолдинг «РБК-Уфа» и Центр инноваций социальной сферы РБ при поддержке Госкомитета РБ по предпринимательству.

В этом году жюри конкурса выбирало победителей по нескольким направлениям — социальное обслуживание, реабилитация, образование, спорт, культура, экология, туризм, финансовая грамотность и некоммерческие организации. Проекты социальных предпринимателей Башкирии, представленные на конкурсе, были направлены на улучшение качества жизни социально незащищенных граждан, поддержку инвалидов, пожилых людей и тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Одна из целей прошедшего мероприятия — привлечение внимания власти и общества к деятельности социальных предпринимателей.

Памятные дипломы и статуэтки победителям регионального этапа вручали представители власти и бизнеса, сотрудники ведущих республиканских СМИ и общественные деятели - первый заместитель премьер-министра Правительства РБ Андрей Назаров, руководитель Регионального исполнительного комитета Башкортостанского регионального отделения партии «Единая Россия» Рустем Ахмадинуров, председатель Общественной палаты РБ Ольга Панчихина, руководитель ЦИСС РБ Ирина Абрамова, уполномоченный по правам ребенка в РБ Милана Скоробогатова и другие. Всего в конкурсе были отмечены 23 социально значимых проекта, которые успешно реализуются в Уфе, а также в городах и районах Башкирии.

«Поддержка социальных проектов - это очень важная задача, потому что именно социальные предприниматели решают те задачи, которые большому бизнесу кажутся слишком мелкими, а малому бизнесу, может быть, кажутся недостаточно прибыльными. Наши победители делают очень важное дело, и от всей души хочется их поздравить с победой и пожелать большой удачи и крепкого здоровья. Правительство республики заинтересовано в развитии социального предпринимательства. Мы не просто рядом, мы — ваши партнеры, ваши помощники, ваши друзья. Пусть так будет всегда!» - отметил первый заместитель премьер-министра правительства РБ Андрей Назаров.

«Для нас церемония награждения — это кульминационный момент всего года. Спасибо всем гостям, что они разделили с нами радость победы наших замечательных социальных предпринимателей», - говорит член общественной палаты РБ, руководитель Центра инноваций социальной сферы Ирина Абрамова.

У каждого конкурсанта — своя история, и победители на своем опыте доказывают, что социальное предпринимательство возможно практически в любой сфере. Так, Зиля Васильева из Туймазов, получив инвалидность, решила открыть в родном городе студию изобразительного искусства. Сегодня ее студия «Розовый слон» помогает детям формировать эстетический вкус с помощью уроков живописи, графики, лепки и керамики.

Другая победительница, Альфия Галиуллина, организовала в Уфе и соседнем Благовещенске службу социальной и паллиативной помощи «Ваша сиделка», которая занимается уходом за тяжелобольными пожилыми людьми, и открыла фитооздоровительный центр для пожилых «Санаторий у дома “Соленый пар”».

Уфимка Мария Никерина стала организатором уникального в своем роде театра событий «Мэри Поппинс», на сцене которого с успехом идут интерактивные спектакли для всей семьи. Создатели театра уже шесть лет адаптируют представления для детей с ограниченными возможностями здоровья: расстройством аутистического спектра, детским церебральным параличом и другими особенностями.

Одна из наиболее молодых победительниц - Виктория Салихова, которая в свои 20 лет открыла в Уфе центр Locus Solus, объединивший в себе секонд-стор, букинистическую лавку и арт-пространство. Участники проекта принимают у уфимцев ненужные вещи и пытаются найти им новое применение. Нуждающимся людям предоставляется возможность приобрести необходимые товары намного дешевле рыночной цены или вовсе бесплатно. Часть вещей отправляется на вторичную переработку.

«В социальном конкурсе очень тяжело выбрать самых лучших, но все, сидящие в этом зале — действительно победители, - говорит депутат Госдумы РФ, вице-президент Паралимпийского комитета России, многократная чемпионка мира, Европы и Паралимпиады Римма Баталова. - Хочу пожелать, чтобы в их сердцах никогда не угасал огонь доброты».

«В нашей стране очень мало таких социальных проектов, общественных инициатив, мало людей, которые искренне этим занимаются. У нас мало волонтерства, мало просто гуманного отношения друг к другу. Поэтому очень здорово, что в нашей республике активно развивается социальное предпринимательство», - говорит председатель совета директоров АО ИА «Башинформ» Ростислав Мурзагулов.

Лучшим социальным предпринимателям Башкирии теперь предстоит представить свои проекты в масштабах всей страны. Награждение победителей федерального этапа пройдет в феврале 2020 года.

С номинациями и победителями регионального этапа можно ознакомиться здесь: https://ciss-rb.ru/в-уфе-наградили-победителей-конкурса/