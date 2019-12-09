ФЖС Башкирии не смог продать свой офис возле Гостиного двора в Уфе

ГУП «Фонд жилищного строительства Республики Башкортостан» на аукционе 27 ноября не смогло продать свой офис на площади перед Гостиным двором в Уфе. Начальная стоимость объекта культурного наследия «Дом торговый», находящегося в залоге у госинвесткомпании «Региональный фонд», была определена в 659 млн руб. Торги не состоялись из-за отсутствия участников, следует из информации на портале проведения торгов.

На этапе объявления торгов информированный собеседник „Ъ-Уфа“ сообщал, что потенциальным покупателем актива может стать республика. За счет продажи актива Фонд жилищного строительства, по словам источника, должен рассчитаться с долгами перед «Региональным фондом». В лот включалось двухэтажное здание «Дома торгового Иванова и Нобеля» начала XX века постройки и четырехэтажный пристрой, построенный в 2000-е годы, общей площадью 3,75 тыс. кв. м.

Кирпичное двухэтажное здание торгового дома на Верхнеторговой площади было построено в 1912 году по заказу уфимского купца Ивана Иванова. После революции 1917 года было национализировано. В настоящее время включено в реестр памятников истории и культуры.

Майя Иванова