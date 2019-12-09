«Азимут» открыл продажи билетов из Сочи в Ереван

Авиакомпания Азимут открыла продажи на рейсы нового направления в Ереван

Авиакомпания «Азимут» открыла продажи на направление Сочи – Ереван, сообщает пресс-служба перевозчика. Рейсы сбудут обслуживаться с 26 декабря 2019 года. Из Еревана самолет будет отправляться вторникам и четвергам в 12:15, прибывая в Сочи в 12:40. Обратный вылет в 13:45, прибытие в Ереван в 16:05. По субботам вылет из столицы Армении в 12:15, прибытие в Сочи в 12:50. Вылет из Сочи в 13:55, прибытие в Ереван в 16:05. Минимальная стоимость билетов — € 18.

Дарья Голякова