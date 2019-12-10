Обучение уходит в онлайн

Развитие программ дополнительного профессионального обучения (ДПО) требует от вузов более гибкого подхода к запросам бизнеса и организации специализирующихся на работе с рынком труда подразделений или групп. Все более важным параметром для компаний-заказчиков также становится вариативность программы, возможность обучения сотрудников без отрыва от работы и получение оперативной обратной связи.

«Во многих вузах существуют кафедры менеджмента. Плохо, если их представители могут преподавать теорию, но не в состоянии сформировать команды для создания новых образовательных продуктов в части дополнительного профессионального образования»,— отметил генеральный директор Фонда инфраструктурных и образовательных программ Андрей Свинаренко на панельной дискуссии «Механизмы выявления и формирования актуальных квалификаций. Тренды дополнительного профессионального образования». По его мнению, удачный опыт взаимодействия вузов и бизнеса — это инвестиции в репутацию, повышение уровня доверия к университету.

Сейчас образовательные программы ФИОП нацелены на все кластеры, созданные при поддержке «Роснано»,— это ядерная медицина (здесь основное достижение — протонная терапия; 140 тыс. человек прошли диагностику ПЭТ КТ), наноэлектроника (лидером является компания «Микрон»), фотоника (производство оптоволокна), солнечная энергетика (производство панелей, входящих в тройку лидеров в мире по коэффициенту полезного действия), биофармацевтика, ветроэнергетика (строительство и эксплуатация ветропарков, производство оборудования).

Планируется также создание кластеров в промышленном хранении электроэнергии, гибкой электронике, переработке твердых отходов в электроэнергию, а также производстве наномодифицированных материалов. В этом направлении уже работает компания OCSiAl — производитель одностенных углеродных нанотрубок, применяемых, в частности, в электромобилях, и первая российская компания-единорог, оцененная в $1 млрд. Создать стартап-единорога помогла инвестиционная группа миллиардера Александра Мамута A&NN. В 2019 году группа приобрела у «Роснано» 0,5% OCSiAl за $5 млн.

Диагностика по-новому

Одни из наиболее успешных программ дополнительного образования, созданных при поддержке ФИОП, реализованы в сотрудничестве с компанией «ПЭТ-Технолоджи». Компания создана в 2011 году при участии «Роснано» в целях формирования в стране сети центров ядерной медицины для ранней диагностики и лечения онкологических заболеваний.

Главное преимущество ПЭТ-технологий в том, что с их помощью можно выявить наличие раковых опухолей на самых ранних стадиях. Для этого пациенту вводится радиофармпрепарат, содержащий радиоактивный изотоп и глюкозу. Изотоп здесь же на циклотроне должен получить высококвалифицированный радиофизик. Так как раковые клетки потребляют глюкозу гораздо активнее, чем здоровые, то препарат накапливается в опухоли. Точное место локализации опухоли по концентрации распада изотопов помогает увидеть сканер, в котором совмещены позиционно-эмиссионная и компьютерная томография. Поэтому нужны медицинские физики, обслуживающие эти аппараты, и результаты исследования должен интерпретировать врач-рентгенолог, от уровня квалификации которого и качества расшифровки томограммы во многом зависит успех исследования. Таким образом, для эффективной работы ПЭТ-центра нужен широкий спектр специалистов высочайшей квалификации: радиохимики, медицинские физики, врачи-рентгенологи, медсестры, руководители, обладающие современными знаниями в области организации работы профильных медцентров.

Новые технологии в медицине позволили существенно продвинуться в диагностике рака Фото: Предоставлено пресс-службой компании "Роснано"

Практически сразу компания «ПЭТ-Технолоджи» столкнулась с острым дефицитом кадров. Специалистов, умеющих работать на новейшем диагностическом оборудовании для позитронно-эмиссионной томографии, в стране практически не было. В этой связи «ПЭТ-Технолоджи» совместно с ФИОП фактически занялись созданием кадровой структуры нового направления медицинской диагностики.

История программ ДПО для персонала центров ядерной медицины началась в 2013 году с сотрудничества с кафедрой радиохимии химического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова и повышения квалификации в области позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии. В дальнейшем подключились Башкирский государственный медицинский университет (БГМУ), физический факультет МГУ, специалисты НИЯУ МИФИ и ряда других отечественных и зарубежных центров компетенций.

«В МГУ не было узких специалистов по радиохимии и радиофармпрепаратам, но авторы программы быстро сориентировались и нашли нужные компетенции в Российском научном центре радиологии и хирургических технологий им. А. М. Гранова и в Институте мозга человека из Санкт-Петербурга»,— вспоминает директор по медицинским проектам компании «ПЭТ-Технолоджи» Павел Головин.

Следующим шагом стала разработка на базе БГМУ фундаментальной 500-часовой программы повышения квалификации по ядерной медицине и организации управления лечебно-диагностическим процессом. После ее запуска в университете даже создали отдельный курс ядерной терапии, и в настоящее время в ПЭТ-центре Уфы работает учебно-производственный цикл по ядерной медицине, радионуклидным методам диагностики и лечению с помощью киберножа. «Фактически сформировалась общепринятая в мире модель, когда учебная кафедра базируется в действующей клинике»,— отметил Павел Головин. Третьим звеном в обучении персонала для центров ядерной медицины стала профессиональная переподготовка медицинских физиков и инженеров для лучевой терапии, реализованная в 2017 году кафедрой физики ускорителей и радиационной медицины МГУ им. М. В. Ломоносова.

Нанотехнологии в традиционной отрасли

Еще одним значимым кейсом стала подготовка специалистов в области автодорожных нанотехнологий. В качестве базы для наращивания кадрового потенциала ФИОП выбрал ведущий образовательный и научно-технический центр — Белгородский государственный технологический университет им. В. Г. Шухова. Здесь с 2010 года действует Научно-инновационный образовательный центр (НИОЦ) подготовки специалистов для продвижения технологий производства энергоэффективных наноструктурированных композиционных материалов.

Несмотря на то что подготовка по инженерным специальностям ведется в большом количестве вузов, работодатели говорят о том, что квалификация большинства сегодняшних выпускников-инженеров не соответствует их ожиданиям. Как отмечает директор Инновационного научно-образовательного и опытно-промышленного центра наноструктурированных композиционных материалов Белгородского государственного технологического университета им. В. Г. Шухова Валерия Строкова, дорожная отрасль — одна из самых консервативных в плане внедрения и распространения инновационных технологий. Однако именно тут существуют огромные возможности для возврата инвестиций в инновационные решения. Так, например, надежность и прочность дорожного полотна в значительной степени зависит от качества асфальтобетонной смеси и в конечном счете от применения современных нанотехнологий: и в битумных материалах, и при стабилизации грунтов вяжущими полифилизаторами. Эксперты отмечают, что укрепление грунта комплексными гидравлическими вяжущими может решить проблему частого ремонта дорог, в разы увеличив их износостойкость. Очевидно, что для внедрения инноваций в сфере строительства нужны компетентные специалисты.

Новые композитные материалы повышают эффективность даже в таких традиционных отраслях, как строительство Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«В 2010 году строительная отрасль была ключевой для экономики Белгородской области, и мы сами выступили инициаторами обучения и переобучения специалистов»,— подчеркнула Валерия Строкова. Бизнес надо было заинтересовать: для этого в институте начали с разработки дистанционных курсов, которые работники предприятий могли изучать в свободное время, не отвлекаясь от рабочего процесса. «Первый образовательный проект был связан с переподготовкой кадров для промышленности строительных материалов,— пояснила Валерия Строкова.— Разработанные онлайн-программы понравились инженерам и руководителям предприятий, и в результате мы стали получать новые заказы на подготовку специалистов». Теоретические онлайн-курсы были дополнены видеоматериалами, виртуальными тренажерами и лабораториями, позволяющими моделировать технологические процессы и учиться работать с новым оборудованием.

ДПО в чатах и виртуальной реальности

В рамках конференции рассматривались примеры программ и в других отраслях. Так, представители Московского государственного медико-стоматологического университета им. А. И. Евдокимова рассказали о своем опыте разработки образовательных программ как инструмента продвижения российской инновационной продукции. Целью проектов была популяризация конкретных технологий и продуктов через обучение специалистов. Компаниям-производителям это позволило также получить обратную связь со стороны непосредственных потребителей, а университет, в свою очередь, помог структурировать эту информацию и дать рекомендации по улучшению конечного продукта. Более того, поддержка от ФИОП помогла вузу запустить первые программы дистанционного обучения. «Участие в проектах фонда формирует репутацию вуза, продвигающего передовые отечественные медицинские технологии в здравоохранении, что стратегически для нас значимо»,— отметили разработчики курса.

Следующим кейсом стала реализация образовательных программ на базе Петрозаводского государственного университета. Сотрудничество с фондом привело к ощутимому изменению работы вуза в плане модернизации программ не только дополнительного, но и основного высшего образования, рассказала Наталья Ершова, завкафедрой информационно-измерительных систем и физической электроники университета. «Мы попытались нарисовать компетентностную модель выпускника бакалавриата по информатике и вычислительной технике с точки зрения глобальных знаний и умений. Затем мы сравнили наш учебный план с потребностями рынка труда, и выяснилось, что требуется существенный пересмотр его структуры. Некоторые дисциплины стали давать более подробно, что-то вообще исключили, ввели новые направления. Кроме того, все разработанные по фондовским программам дистанционные модули сразу внедряются в учебные планы»,— поделилась Наталья Ершова.

Представители Вятского государственного университета, в свою очередь, рассказали о проведении виртуальных стажировок. Для этого в рамках реализации одной из совместных программ с ФИОП разработчики освоили использование VR-технологий. Это дает очевидные преимущества: возможность показать полный цикл рабочих операций, отработать на тренажерах технологические процессы, последовательность выполняемых действий. И главное, все это можно сделать дистанционно, без входа стажера в чистые комнаты, где цена ошибки, учитывая специфику производства, велика. Такие программы помогают вузам освоить эффективную методику работы с запросом работодателя, учат проектированию образовательных продуктов любого типа»,— полагает проректор по науке и инновациям Вятского государственного университета (ВятГУ) Сергей Литвинец.

Реализация программ способствовала не только подготовке кадров для биофармацевтики, но и созданию соответствующего кластера в регионе. «Регион и ВятГУ приобрели узнаваемость в отрасли, с нами начинают разговаривать компании—лидеры в данной отрасли из других регионов страны»,— отметил проректор. Недавно указом губернатора Кировской области создан научно-образовательный центр мирового уровня «Биополис» с целью формирования стратегических направлений развития в сфере биотехнологических и иммунобиологических технологий. Участниками «Биополиса» станут ведущие научно-исследовательские центры, а также фармацевтические компании «Нанолек» и «Инвак».

Об освоении новых технологий обучения рассказала также Алевтина Можаровская, директор Межотраслевого института развития инновационных технологий технологического университета «Станкин». Вместе с ФИОП там создали образовательную программу в области разработки, производства и внедрения сверхтвердых композиционных материалов из поликристаллического алмаза на 510 часов и почти всю ее перевели в дистанционный формат через Telegram-канал и WhatsApp. Skype использовался для сдачи экзаменов прошедшими обучение. «В результате слушатели не только получили уникальные для страны компетенции, но и начали разрабатывать новые продукты, обучать друг друга»,— поделился итогами реализации программы Александр Анохин, представитель компании «Микробор» — технологического партнера при создании данной программы.

Запуск программы позволил справиться с нехваткой специалистов, без которых невозможно было закончить проведение НИОКР и создать продукт, который в итоге оказался на 10% дешевле, чем у китайских производителей, но по качеству не хуже мировых аналогов. Сейчас программа реализуется в виде отдельных модулей для обучения студентов и специалистов.

Ксения Ильинская