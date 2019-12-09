На благоустройство общественных пространств Казани потратили 1,5 млрд рублей

В этом году на благоустройство общественных пространств Казани было выделено 1,5 млрд руб., что на 250 млн руб. больше, чем в 2018-м, сообщает пресс-служба мэрии. 1,03 млрд руб. выделили из бюджета Татарстана, остальные деньги – из федерального.

В 2019 году в Казани благоустроили восемь общественных пространств. Это Аллея Славы в Юдино, вторая очередь благоустройства бульвара на улице Абсалямова «Белые цветы», входная группа «Дубрава», территория центра семьи «Казан», пляж озера Комсомольское в Дербышках, набережные системы озера Кабан и Лебяжье.

За последние девять лет в Казани 20 мест отдыха были созданы с нуля. На эти цели было выделено порядка 6 млрд руб., из которых 1,6 млрд руб. привлекли в качестве спонсорской поддержки социально-ответственных предприятий и организаций.

"Ъ-Казань"