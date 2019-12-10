«Мы берем те же атомы, но строим из них новое» Заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик — о вызовах в реализации стратегии развития банка

Спустя десятилетие, поработав с тех пор на руководящих должностях в ряде крупнейших российских банков, в ВТБ вернулся Вадим Кулик: в сентябре набсовет утвердил его зампредом правления банка. На этой позиции он теперь курирует операционный блок, риски, IT и аналитику данных (Data Science). В блицинтервью “Ъ” Вадим Кулик рассказал, в чем он видит потенциал для развития ВТБ и на чем банк будет фокусироваться.

— Вы уже работали в группе ВТБ в 2004–2008 годах. Что побудило вас решиться на возвращение?

— Мы все находимся в реке времени, и никогда невозможно ничего повторить. Да, это моя вторая встреча с ВТБ, но она также и первая, потому что время другое, бизнес-процессы сильно изменились, перед банком сейчас стоят совершенно новые вызовы. От этого гораздо острее ощущения: чувствуешь адреналин, ставишь более дерзкие перед собой задачи. К тому же всегда очень приятно, когда тебя принимают обратно. Возникает внутренняя ответственность перед теми, кто позвал назад, хочется все сделать как можно быстрее, лучше и на другом уровне.

— Узнав о вашем приходе в ВТБ, в отрасли заговорили о том, что банку нужен существенный прорыв в цифровизации. Какие задачи стоят перед вами на этой позиции?

— Из главных задач я бы выделил надежность и доступность сервисов. Нам нужно выйти на высочайший уровень надежности, чтобы наши клиенты не чувствовали ни малейшей нестабильности систем. Надежность — важнейший фактор доверия, а доверие — это фундаментальная вещь.

Вторая задача, которую необходимо реализовать для достижения первой,— унифицировать разрозненный IT-ландшафт, сложившийся от объединения банков (Банк Москвы, ВТБ 24, ВТБ). Он оказывает большое влияние на возможность быстро выводить продукты на рынок. Этот этап в зависимости от размера банка может занимать три-пять лет. ВТБ планирует провести эти изменения за два с половиной года, и важно, что все они будут проводиться одновременно. Эта задача касается всей производственной фабрики: от приложений до каналов связи и ЦОДов. Кто-то склонен полагать, что при реализации таких задач можно использовать один и тот же алгоритм действий. Но это не так. Внедряя новые проекты, я каждый раз убеждаюсь, что даже спустя год-два все можно сделать еще лучше, чем ты делал до этого. Более того, прошлый опыт в плане алгоритмов решения может стать неактуальным. В этом и вызов. И я не знаю, хорошо ли быть всегда первым, так как на долю первого выпадает наибольшее число ошибок. Следующий всегда может сократить свой путь.

— Будете использовать в ВТБ предыдущие наработки в других организациях?

— Ничего нельзя скопировать, все индивидуально в каждом конкретном месте. Мы берем те же атомы, но строим из них новое. Следующий важный момент — обновление корпоративных и розничных кредитных конвейеров. Будем работать с данными, чтобы эти процессы сделать умными, активно внедрять инструменты продвинутой аналитики и разрабатывать модели на базе Machine Learning и использования практик Data Science, в том числе в обновленных кредитных конвейерах. Наш IT-ландшафт сильно изменится за счет унификации и перехода к микросервисной IT-архитектуре нового поколения. Добиться целей можно за счет формирования внутри периметра банка ключевых технологических компетенций. ВТБ начал поэтапный переход к наращиванию внутренних IT-компетенций — in-house развитию. Их доля должна вырасти с 15% в 2019 году до 50–80% к концу 2022 года. Мы будем строить открытые API к широкому числу сервисов.

— Отрасль активно обсуждает, что банки будут делать обслуживание клиентов максимально дистанционным. Какими будут ваши действия в этом отношении?

— Желания клиентов для нас — основной ориентир в реализации стратегии. Совершенствуя наши каналы дистанционного обслуживания, мы планируем реализовать удаленное подтверждение любой клиентской операции, инициированной через контакт-центр или офис. Еще одно направление — обслуживание через единый логин (единый процесс входа во все приложения группы), что позволит сократить количество обращений с необходимостью восстановить персональные данные. Прорабатываем вопрос аутентификации клиента и продажу банковских продуктов в мобильном приложении через портал госуслуг.

Идеальное сочетание использования новых технологий и грамотной работы команды реализовалось во флагманском приложении ВТБ «Мои инвестиции»: продукт насчитывает более 130 тыс. активных пользователей, общий оборот по сделкам с момента запуска проекта превысил 2 трлн руб. При этом события последнего времени показывают, что вопросы защиты данных, особенно с развитием дистанционного обслуживания, выходят на передний план. Такого рода системы необходимо строить как на внешнем, так и на внутреннем периметре. Мы тщательно отслеживаем качество выполнения этих задач, обеспечивая защиту данных.

Беседовал Роман Рожков