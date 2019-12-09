Женщина осуждена за ложное сообщение о теракте в самарском ТРЦ «Вива Лэнд»

Вступил в законную силу приговор в отношении гражданки РФ Татьяны Игонькиной. Ранее Кировский районный суд Самары признал ее виновной в заведомо ложном сообщении о теракте. Об этом сообщает источник “Ъ-Волга” в правоохранительных органах.

«15.11.2018 на пульт дежурного экстренной службы “112” поступило анонимное сообщение о планируемом совершении акта терроризма в торговом центре “Вива Лэнд”. В ходе осмотра указанного здания и прилегающей к нему территории взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружено»,– говорится в сообщении.

Сотрудники регионального УФСБ вместе с полицией установили и задержали виновную в преступлении Татьяну Игонькину. На допросе женщина рассказала, что позвонила из хулиганских побуждений в состоянии алкогольного опьянения. По этому факту было возбуждено уголовное дело. В итоге суд приговорил женщину к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Георгий Портнов