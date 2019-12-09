Челябинские дорожники продолжат посыпать некоторые улицы солью

Власти Челябинска составят реестр улиц, где разрешено использование противогололедных реагентов. Соль будут рассыпать на перекрестках и в местах, где проезжая часть расположена близко к воде. Об этом после аппаратного совещания рассказала мэр Наталья Котова.

«У нас есть опасные участки дорог, на которых мы будем подсыпать реагенты. Это перекрестки, части улиц, где близко расположены водоемы, где идет обледенение. Это обговорено в контрактах. Мы сейчас хотим сделать регламент, разместим до конца недели на сайте администрации перечень мест, где будут указаны конкретные участки. Так мы определим точно, что на других участках этого быть не должно»,- отметила Наталья Котова.

Мэрия Челябинска объявила аукционы на содержание улично-дорожной сети на 2020-2022 годы, общая сумма контрактов составляет почти 5 млрд руб. В требованиях к подрядчикам прописана необходимость использования противогололедных материалов. Отмечается, что они должны иметь положительное заключение государственной экологической экспертизы федерального уровня. Однако 25 ноября губернатор Алексей Текслер на совещании по развитию улично-дорожной сети Челябинской области запретил использовать химические реагенты на улицах города. Алексей Струговец, директор действующего подрядчика по уборке улиц, компании «Южуралмост», тогда заявил, что отказаться от химических реагентов невозможно, потому что «это приведет к образованию накатов и гололеда».