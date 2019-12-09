В Ростовской области создадут еще два пункта выдачи паспортов гражданам ДНР и ЛНР

В этом месяце в Ростовской области увеличится число пунктов выдачи в упрощенном порядке паспортов РФ для жителей Донецкой и Луганской народных республик, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктора Водолацкого. Сейчас в регионе работает шесть таких пунктов, через две недели откроется еще два — в Красном Сулине и Гуково.

Расширении сети таких пунктов связана с увеличением количества заявок от жителей республик на получение российских паспортов.

Как ранее писал “Ъ-Юг”, в апреле президент РФ Владимир Путин издал указ, который позволил жителям ДНР и ЛНР получить российское гражданство по упрощенной процедуре. Такой порядок обусловлен трудным положением, в котором находятся граждане Украины и лица без гражданства, проживающие на этих территориях. Жители ДНР и ЛНР имеют право подать заявление на российское гражданство, не отказываясь от гражданства Украины