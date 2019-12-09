Предлагается реорганизовать трамвайные маршруты Заводского района

Исполнение проекта по строительству скоростного трамвая в Саратове, который власти намерены осуществить на базе маршрута №3 «Мирный переулок- 6-я Дачная», не сможет улучшить транспортное сообщение в других районах города. Об этом сообщают активисты МУПП «СГЭТ», входящие в сообщество «Трамваи и Троллейбусы Саратова».

Речь, в частности, идет о трамвайных маршрутах Заводского района, закрытие трех из которых - №№2, 5 и 7 – власти не исключили в связи с изношенностью рельсов и небольшим пассажиропотоком.

Они предлагают увеличить выпуск вагонов на «непопулярных» маршрутах с обеспечением интервала движения в 12 минут на общих участках (такой интервал обеспечивался всего пять лет назад, уточняют они), реорганизовать маршруты с учетом текущих пассажиропотоков, отремонтировать трамвайные пути.

«Сегодняшняя ситуация, в которой оказался городской электротранспорт, складывалась десятилетиями. Дотация предприятию на 2020 год заложена на уровне прошлых лет, компенсации за перевозку льготников остаются на том же уровне, следовательно изменений в работе администрации города не видно. Тем временем инфраструктура предприятия изнашивается, год от года пассажиропоток падает, парк электротранспорта сокращается, а значит ситуацию надо в корне ломать.

Парадокс заключается в том, что недофинансирование прежних лет приводит к многократному росту бюджетных затрат в расчете на каждого переведенного пассажира — и при этом без всякого видимого результата»,- поясняют активисты.

Марина Ковалева