В Петербурге вновь «заминировали» метро, суды, Эрмитаж и Пулково

Утром в понедельник, 9 декабря, в Петербурге продолжилась волна эвакуаций в связи с сообщениями о якобы заложенных взрывных устройствах. К 09:45 сотрудников и посетителей вывели из зданий Октябрьского, Петродворцового, Выборгского, Сестрорецкого, Невского и Приморского районных судов. Также злоумышленники информируют о якобы заложенных бомбах в аэропорту Пулково, Государственном Эрмитаже, госпитале ФСБ, нескольких больницах и на станциях метро «Пушкинская», «Достоевская» и «Сенная». Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов Петербурга.

Напомним, что эвакуация судов, торговых центров, государственных и социальных учреждений в Петербурге продолжалась всю минувшую неделю. Ни в одном случае опасных предметов и взрывчатых веществ найдено не было.