Бывший директор красновишерского водоканала осужден за попытку мошенничества

Бывшего директора красновишерского МУП «Водоканал-1» признали виновным в покушении на мошенничество с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, он приговорен к двум годам колонии общего режима и штрафу в размере 500 тыс. руб.

Как установили следствие и суд, директор пытался украсть более 5 млн руб., принадлежащих возглавляемому им предприятию, вошедшему в стадию банкротства. В частности, с января 2015 года по февраль 2015-го он изготавливал фиктивные документы — договоры о выполненных работах и их приемке, подделывал подписи за аффилированных ему лиц, а потом направлял в Арбитражный суд Пермского края. Представляя в судебный орган поддельные документы, он получал возможность варьировать очередность реестра кредиторов среди МУП «Водоканал-1».

Украсть деньги директор МУП не успел, поскольку нарушения были выявлены прокурорской проверкой.