В Федерации профсоюзов Челябинской области сменился руководитель

Избран новый председатель Федерации профсоюзов Челябинской области. Им стал Олег Екимов. Такое решение было единогласно принято на очередной отчетно-выборной конференции 6 декабря.

Прежний председатель Николай Буяков возглавлял региональную федерацию 15 лет, с 2004 года.

Олег Екимов родился в 1977 году в Копейске. Окончил Челябинский госуниверситет по специальности «юриспруденция» и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы по специальности «государственное и муниципальное управление». С 2005 года работает в профсоюзах, с 2009 года по настоящее время был заместителем председателя региональной федерации. Является депутатов законодательного собрания Челябинской области.