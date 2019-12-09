«О себе подумать давно пора»

Проговорили пять часов, договорились побеседовать еще — так закончились переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко по так называемой углубленной интеграции двух стран. Президенты должны были решить ключевые экономические вопросы, например, с ценами на российский газ для Минска. Как пояснил белорусский посол в России Владимир Семашко, сторонам пока так и не удалось согласовать восемь из 31 одной «дорожной карты», по которым пойдет интеграция. Через полторы недели Лукашенко вновь прилетит на переговоры с Путиным в Россию. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе настроен скептически.

Союз прогнозируемо не состоялся. Президенты проговорили пять с половиной часов и решили в итоге встретиться 20 декабря. Повторяется сценарий прошлого года — долгие переговоры, дружеские объятия, а в итоге ничего. Причем прогноз негативный: сложно за две недели решить все накопившиеся проблемы.

Держится в тайне, о чем говорили лидеры. В заявлении для прессы и Путин, и Лукашенко демонстрировали исключительно братский характер встречи: несмотря ни на что, мы друзья. Хотя мы знаем, что Александр Григорьевич может заочно крепко высказаться о союзе и союзнике. Однако все это обычно происходит дома, на людях белорусский руководитель максимально корректен.

Формула того, что предлагает Минск, понятна и давно известна: хотите союз — платите. Союзник должен получать и нефть, и газ по внутрироссийским ценам. И желательно продавать сырье и бензин на Запад и другому соседу Украине, чтобы подзаработать валюты. А что же взамен? Углубленная интеграция. А что это такое? Унификация законов, общая таможня, теоретически единая валюта и так далее.

Вопрос: что мне с этого, рядовому россиянину, да и белорусу тоже? Пока создается впечатление, что будет хуже, потому что миллиарды долларов придется отдать соседу, который, несмотря ни на какие «дорожные карты», регионом России становиться не хочет. А тогда зачем? Четкого ответа на это нет. Кроме того, не секрет, что уровень жизни в Белоруссии намного ниже, чем в России, а экономика застряла в советском прошлом.

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Собственно, и граждан ни той, ни другой страны никто не спрашивал, хотят они углубленно интегрироваться или нет. В Минске два дня проходили митинги против этого самого нового союза. Участники акции, скажем так, не очень лестно отзывались о российской власти. Посольство России охранял спецназ в полной боевой амуниции. Да, можно сказать, что 2 тыс. человек — не вся республика, тем не менее, нельзя утверждать, что граждане соседней страны безмерно счастливы от перспективы очередного сближения.

Также страны уже согласовали «дорожные карты» по электроэнергетике и взаимодействию таможенных служб, в процессе согласования карты еще по восьми сферам сотрудничества стран.

Похоже, придется славянский союз отложить до лучших времен. Высказывание Владимира Путина, что «что же вы все об Украине — о себе надо думать», скорее всего, неслучайно. По крайней мере, хотелось бы так считать.

На украинском направлении прорыва также не ожидается. И тем более там вряд ли возможна какая-либо интеграция. О себе подумать давно пора: и газовые, и нефтяные деньги очень и очень пригодятся внутри страны. Зачем платить за кота в мешке, за пустые обещания? Давайте отпустим и Украину, и Белоруссию, тем более союз без любви, за деньги, непрочен.