Правительство сохраняет планы по сносу Гарнизонного дома офицеров в Энгельсе

Правительство Саратовской области не изменило планов по сносу с воссозданием облика здания Дома офицеров в Летном городке Энгельса. Это следует из ответов вице-губернатора региона Александра Стрелюхина и зампреда правительства области Романа Буксаргина саратовским архитекторам.

В датированных началом декабря документах указано, что ГКУ Саратовской области «Управление капитального строительства» «обеспечивает проведение работ по подготовке проектной документации на воссоздание Гарнизонного дома офицеров». Чиновники также пишут, что «заданием на проектирование предусмотрено соответствие наружной отделки объекта историческому облику здания».

Как писал "Ъ-Средняя Волга", в ноябре саратовские архитекторы и общественники начали кампанию за реставрацию и восстановление Дома офицеров постройки 1936 года по проекту архитектора Иосифа Каракиса. Саратовские власти настаивали на том, что здание необходимо снести и восстановить в историческом виде. После ряда заявлений спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости сохранить историческое здание.

Член саратовского регионального Союза архитекторов Евгений Спирин отметил, что, несмотря на слова председателя Госдумы, рабочая группа, инициированная правительством области, до сих пор не собиралась.

Сергей Петунин