На этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Нижнем Тагиле победили Сато и Крафт

В Нижнем Тагиле завершился этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина. На соревнования приехали 65 спортсменов из 15 стран мира, сообщил департамент информационной политики Свердловской области.

В субботнем старте на большом трамплине первое место занял 24-летний японец Юкия Сато. В воскресенье победу одержал австриец Штефан Крафт.

Российские спортсмены в первый день заняли 41-е место (Евгений Климов), во второй — 26-е (Дмитрий Васильев). За два дня соревнования посетили свыше 7 тыс. зрителей.

Нижний Тагил стоит в предварительном плане Кубка мира сезона 2020/2021 годов.