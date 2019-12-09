В Ростове ожидается солнечная неделя без осадков

На этой неделе в Ростове ожидается солнечная погода без осадков, сообщает Росгидрометцентр. Так, в понедельник, 9 декабря, синоптики обещают днем до +4°С с переменной облачностью и ветром 2 м/с. Ночью температура упадет до +1°С, а ветер усилится до 3 м/с. Вторник станет единственным пасмурным, но самым теплым днем недели. Днем прогнозируют до +5 С°, облачность и ветер до 2 м/с. Ночью ожидается 0°С, ветер 3 м/с. В среду синоптики обещают днем до +4°С с переменной облачностью и ветром 3 м/с. Ночью температура упадет до -2°С. В четверг и пятницу заметно похолодает. При небольшой облачности в городе днем ожидается -1°С—2°С с ветром до 6 м/с. Ночью в эти дни прогнозируют до -6°С.

Дарья Голякова